"Hulk, fizemos um grande sacrifício para te poder contratar..."

Presidente do Atlético Mineiro frisou "o grande esforço" levado a cabo pelo clube para assegurar a contratação do avançado.

Hulk foi apresentado na sexta-feira como reforço do Atlético Mineiro. O avançado de 34 anos respondeu às perguntas dos jornalistas brasileiros e vincou o desejo de fazer algo que ainda não conseguiu na já bem recheada carreira: vingar no futebol do país natal.

Depois de passagens bem sucedidas por FC Porto, Zenit e Shanghai SIPG, o "Incrível" regressa a terras canarinhas pela porta do "Galo", que, segundo o presidente, "fez um grande sacrifício" para assegurar a contratação do experiente dianteiro.

"Houve um esforço muito grande, um sacrifício para te poder contratar. Esperamos que faças um grande trabalho no Atlético, como fizeste em todos os clubes que representaste. Inclusive, foste campeão. E serás aqui também", começou por referir Sérgio Coelho, dirigindo-se a Hulk, explicando a importância do jogador para o projeto desenhado pelo "Galo":

"A contratação [de Hulk] faz parte do nosso projeto de longo prazo. Um projeto no qual estamos a adotar todas as práticas mais saudáveis de gestão. Uma gestão de alto nível, com uma equipa protagonista, que possa ganhar ou disputar todos os campeonatos. Com certeza que o nosso objetivo vai ser alcançado, que é ser um clube de referência em gestão na América Latina", prosseguiu o líder do Atlético, citado pelo portal Globoesporte.

Hulk assinou pelo Atlético Mineiro até final de 2022.