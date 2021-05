Hulk fala regresso aos golos: "Sou um Sansão ao contrário"

Hulk voltou aos golos e adeptos acreditam que foi por ter cortado o cabelo.

Hulk voltou a marcar golos pelo Atlético e no Brasil tentam perceber se terá sido pela nova função em campo, a readaptação ao futebol brasileiro, a conversa com o treinador ou... o corte de cabelo.

O antigo jogador do FC Porto passou de estar sempre ao banco e sem ritmo para ser agora o goleador indispensável do Altético. Em entrevista ao Globo Esporte, Hulk falou sobre a boa fase que está a passar.

"É verdade, sou um Sansão ao contrário. Cortei o cabelo e as coisas começaram a fluir. Estou feliz de poder ajudar o Galo, fazendo bons jogos ao lado dos meus companheiros e queria dar continuidade", respondeu quando questionado se a boa fase estaria relacionada ao corte de cabelo.

A questão do corte de cabelo prende-se com o facto de o Galo ter vencido o Atlhletic, em que Hulk jogou 90 minutos, mas sem grande destaque. No jogo seguinte, entrou ao intervalo e marcou dois golos contra o América de Cali. Isto depois de ter cortado o cabelo.

No entanto, há quem defenda que é a nova posição, em que está a jogar, que faz com que Hulk esteja a marcar mais golos: "Tive uma conversa com o professor Cuca, ele disse que me ia experimentar como 9, falso 9. Disse que seria bom, porque temos equipa com jogadores de qualidade e a bola ia chegar lá com facilidade. É isso que tem vindo a acontecer", explicou.

Outro fator que Hulk lembrou foi o tempo em que esteve afastado do futebol brasileiro. Foram 16 anos ausente e o jogador admitiu que precisava entender o futebol do Brasil nos primeiros jogos: "São mais de 16 anos longe do Brasil, só fiz dois jogos aqui antes de ir embora com 18 anos. Precisava entender o futebol daqui", finalizou.