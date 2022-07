Hulk fala em ameaça de árbitro: "Disse-me 'cuidado com o que vai dizer lá fora'..."

Após o empate entre Atlético Mineiro e São Paulo, para o Brasileirão.

O ex-FC Porto Hulk queixou-se de duas grandes penalidades na partida que o Atlético Mineiro empatou (0-0) com o São Paulo, ontem à noite, e depois de reclamar o critério do árbitro na entrevista rápida, já à saída do estádio foi mais longe, falando em ameaça do juiz em questão, Anderson Daronco.

"Quando estava a acabar o jogo ele falou assim: 'cuidado com o que você vai dizer lá fora'. Eu disse 'por quê?' E ele respondeu 'porque não é o último jogo vosso que eu vou apitar'. Isso é uma ameaça ou não? Eu não sei. Diante dos meus quatro filhos, foi a conversa que eu tive com ele ali", disse Hulk no final da partida.

O jornal Globo Esporte refere que tentou obter uma reação da Confederação Brasileiro de Futebol e do próprio árbitro, mas nenhum acedeu a comentar.