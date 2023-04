"Hulk está no top-3 de melhores jogadores brasileiros da atualidade"

Presidente do Atlético Mineiro rendido ao avançado que passou pelo FC Porto

Depois de marcar há dias na Taça do Brasil ao Brasil de Pelotas, os números de Hulk pelo Atlético Mineiro, aos 36 anos, continuam a surpreender. O ex-FC Porto soma 14 golos e duas assistências em 15 jogos esta temporada e o presidente do galo tem uma certeza.

"Ele, certamente, está no top-3 de melhores jogadores do Brasil da atualidade. Fomos muito felizes de contratá-lo em 2021. É um grande jogador", afirmou Sérgio Coelho, presidente do Atlético Mineiro.

"O Hulk é uma pessoa muito especial, de um coração enorme, humilde e simples. Dentro de campo, ele faz toda a diferença. O Hulk, quando ele está a jogar, a nossa responsabilidade aumenta muito em vencer", concluiu.

O Globoesporte analisou as marcas de Hulk desde que este chegou ao FC Porto e a conclusão é que, apesar do grande impacto que teve nos dragões, foi mesmo nessa etapa que registou a sua pior média de golos da carreira: Atlético Mineiro 0,6 por jogo, FC Porto 0,45, Zenit 0,52 e Shanghai SIPG 0,53.