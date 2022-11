Hulk está na mira de clube turco e já se fala em negociações avançadas

Imprensa local fala de negociações avançadas do Incrível com o terceiro classificado da liga

Determinado a fortalecer o setor ofensivo para manter-se na luta pelos lugares de topo do campeonato da Turquia, o Adana Demirspor está a tentar a contratação de Hulk. De acordo com o portal "Ajansspor", o presidente Murat Sancak está a tratar pessoalmente desse dossiê e estará em "negociações avançadas" com o Incrível.

A confirmar-se a chegada do avançado que marcou uma época no FC Porto, o Adana Demirspor continuaria a tradição de contratar nomes sonantes para o ataque. Balotteli, Dzyuba e Rémy foram os mais recentes, mas nenhum deles conseguiu ter vida longa no atual terceiro classificado do campeonato turco.

Figura do Atlético Mineiro nas últimas temporadas, Hulk foi decisivo para a conquista da dobradinha em 2021, mas a hecatombe do Galo na presente época fez mossa no casamento entre o avançado e os adeptos e esse desgaste pode ser decisivo para uma nova aventura: após a passagem pelo Japão e pela Invicta, o avançado também representou os russos do Zenit e os chineses do Shangai SIPG antes de assinar pelo Atlético.