Hulk entre os finalistas ao prémio de "Rei da América" de 2021

Campeão do Brasileirão e da Taça do Brasil, Hulk está na final de mais um prémio.

Destaque da equipa campeã do Brasil, Hulk está entre os finalistas do tradicional prémio "Rei da América", organizado pelo jornal uruguaio "El País". O antigo avançado do FC Porto concorre com o defesa Gustavo Gómez, do Palmeiras, e os avançados Gabigol, do Flamengo, e o argentino Julián Alvarez, do River Plate.

Hulk, do Atlético Mineiro, foi o melhor marcador do campeonato brasileiro com 19 golos (além de sete assistências, competição em que foi eleito o melhor avançado e o melhor jogador num prémio oferecido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Recorde-se que o avançado também foi campeão da Taça do Brasil deste ano com o Atlético Mineiro.

A votação é levada a cabo no site do jornal uruguaio até segunda-feira. Na última edição, venceu o prémio Marinho, avançado do Santos. O evento acontece desde 1986.