Hulk é apresentado, fala de Ronaldinho e não só: "Por onde eu passei..."

Fotografia: Reprodução/Twitter do Atlético Mineiro

Avançado brasileiro é reforço do Atlético Mineiro.

Hulk foi esta sexta-feira apresentado como reforço do Atlético Mineiro, tendo assinado um contrato válido por dois anos. O ex-jogador do FC Porto revelou ambição na conquista de títulos e contou como surgiu o interesse do clube brasileiro.

"A primeira conversa foi há sete meses. Falaram com o Nuno, meu empresário, e queriam apresentar um projeto. Respondemos que íamos esperar um pouco, eu estava focado nas competições na China. Depois de acabarem as competições, eu estava de férias e retomámos as conversas. Graças a Deus, chegámos a um acordo. É um projeto excecional, afirmou o internacional brasileiro.

Com muitos golos na carreira, Hulk pretende continuar a causar estragos nas defesas contrárias. "Onde joguei, consegui um número alto de golos e assistências. Trabalharei bastante, irei cuidar-me para estar no melhor nível aqui no Galo. Ser artilheiro ou não... Prefiro ser campeão e ganhar, principalmente o Brasileirão", comentou.

Ronaldinho Gaúcjo, antigo craque brasileiro, também foi tema, ou não tivesse brilhado no Atlético Mineiro também. "Claro que eu venho com a intenção de também construir a minha história aqui, como em outros clubes por onde passei. O Ronaldinho Gaúcho é um fenómeno. Eu tive a oportunidade de jogar com ele na seleção e ele honrou essa camisola, foi campeão da Libertadores, um tÍtulo muito importante. Por onde eu passei consegui ser campeão, aqui não vai ser diferente. Eu sei que faz alguns anos, algumas décadas mesmo que o Atlético não é campeão brasileiro. E eu tenho vontade de realizar o desejo de todos, podeM ter certeza que eu vou buscar isso junto com meus companheiros", vincou.

Hulk, 34 anos, regista passagens pelo futebol europeu ao serviço de FC Porto e Zenit. Nas últimas épocas esteve na China, ao serviço do Shanghai SIPG.