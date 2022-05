Hulk diz que está "igual ao vinho do Porto": "Quanto mais velho, melhor"

Avançado brasileiro do Atlético Mineiro falou a O JOGO a respeito do jogo do FC Porto na Luz e da possibilidade de se sagrar campeão. Além disso, abordou o atual momento de forma.

Aos 35 anos, Hulk está na segunda época ao serviço do Atlético Mineiro.

"Começou bem, com dois títulos logo a abrir, o tricampeonato mineiro, que o clube não conseguia há mais de 40 anos, e o título inédito que é a Supertaça do Brasil. Aqui é a loucura, muitos jogos e não há muito descanso. Mas tenho fé de que seja tão bom ou melhor do que 2021", referiu, garantindo que está "igual ao vinho do Porto, quanto mais velho, melhor".

"Estou feliz, leve. Isso faz a diferença dentro do campo", atirou.