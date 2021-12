Hulk destaca Jesualdo e recorda: "Houve a confusão no túnel do Benfica..."

ENTREVISTA >> Hulk é protagonista de uma extensa entrevista a O JOGO, este sábad

A época 2009/10 ficou na memória de Hulk com uma carga muito negativa - o jogador, no auge da forma, foi suspenso por três meses. Não foi fácil, como há dias contou no Brasil, e o professor Jesualdo Ferreira ajudou-o imenso. "Aprendi bastante com Jesualdo Ferreira, ensinou-me muito. Nessa época, teve a confusão no túnel do Benfica e estive três meses sem jogar".

Hulk não esmoreceu, muito por "culpa" de Jesualdo Ferreira. "Eu era o primeiro a chegar ao treino... Treinava muito para só jogar ao fim de semana. Vivi um período difícil, como se pode imaginar. E só aguentei isso porque o professor foi sempre muito atento comigo, ensinava-me posicionamentos, jogadas, e motivava-me dizendo, "tens que continuar a treinar para quando voltares estares ainda mais forte". Ele foi muito importante para mim".