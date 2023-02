Hulk destaca CR7 a respeito de ranking sobre golos de pé esquerdo: "Robozão"

Cristiano Ronaldo é o oitavo jogador com mais golos marcados de pé esquerdo no século XXI, apesar de ser destro. Hulk é o segundo da lista e destacou o feito do português.

Hulk, avançado do Atlético Mineiro, partilhou na história da rede social Instagram uma tabela, elaborada pelo site francês PopFoot, que mostra os dez jogadores que mais golos marcaram com o pé esquerdo no século XXI. A lista é liderada por Lionel Messi, com 581 golos, e o ex-FC Porto é o segundo, com 219.

"Apenas um brasileiro. Apenas atrás de Lionel Messi", começou por destacar.

Cristiano Ronaldo, com 126 tentos de pé esquerdo, aparece no oitavo posto, apesar de ser destro. "E apenas um destro: Robozão", assinalou o internacional brasileiro.