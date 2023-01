Hulk confirma que esteve perto do Palmeiras, mas está feliz no Atlético: "Das melhores decisões"

Em 2021, Hulk deixou o Shangai SIPG, da China, e assinou pelo Atlético Mineiro. Mas teve propostas da Europa e de outros clubes no Brasil, incluindo o Palmeiras, de quem é adepto.

Hulk, avançado do Atlético Mineiro, é adepto confesso do Palmeiras e até esteve em negociações com o clube paulista, em 2021. Mas acabou por optar pelo Galo e está muito satisfeito com a decisão que tomou.

"Sempre disse que tenho um carinho enorme pelo Palmeiras. Toda a gente em minha casa era do Corinthians, só eu é que era palmeirense. Conversei com o Palmeiras, como também conversei com outros clubes do Brasil. Quando decidi que não ficaria mais tempo na China, recebi propostas da Europa, mas decidi vir para o Brasil. Na pandemia fiquei quase nove meses sem ver os meus filhos, então decidir vir para o Brasil. Comecei conversas com vários clubes, fiquei próximo do Palmeiras, sim, mas depois veio o projeto do Atlético Mineiro, e foi uma das melhores decisões que tomei. Fui feliz e bem recebido. Sou atleticano doente. É um clube que me recebeu muito bem. Sou muito grato", afirmou, numa entrevista à Rede Globo.

O internacional brasileiro, de 26 anos, tem contrato com o Atlético Mineiro até dezembro de 2024 e fala dos objetivos para a temporada de 2023: "A nossa obrigação é chegar à fase de grupos e ir em busca da tão sonhada Libertadores. O meu sonho é ser campeão da Libertadores com o Atlético Mineiro. A Libertadores e o campeonato mineiro são os grandes objetivos para 2023", adiantou o ex-FC Porto.