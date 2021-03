Hulk chega a perder cinco quilos por jogo: "Tem de ser dos primeiros a receber água"

Roberto Chiari, fisiologista do Atlético de Mineiro, explica que Hulk tem de se hidratar mais do que um outro companheiro de equipa, porque sua muito e perde bastante peso durante um jogo ou treino. No entanto, no dia seguinte, o avançado já regressa com o mesmo peso.

A forma física de Hulk não deixa ninguém indiferente e, recentemente, no jogo de estreia pelo Atlético Mineiro, o avançado deu que falar nas redes sociais por um lance em que fez "voar" o adversário.

A respeito do reforço mais sonante do clube, o fisiologista Roberto Chiari explicou que o ex-FC Porto perde muito peso durante os jogos e treinos, por suar muito, o que requer uma atenção redobrada.

Hulk é sempre o primeiro a ser hidratado, revela o especialista. "O nosso massagista está sempre à beira do campo e sabe que, quando o treino pára, tem de ir logo ter com o Hulk para ser dos primeiros a receber água. Porque é um jogador que fica muito desidratado", revela citado pelo GloboEsporte.

Ainda assim, Roberto Chiari garante que o brasileiro nunca tem problemas e que no dia seguinte volta com o mesmo peso. "No dia seguinte, ele volta com o mesmo peso de antes do treino. É uma questão que é fácil de resolver, não sai prejudicado com isso. Temos é de ir tendo essa atenção com ele", afirma.