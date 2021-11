Hulk chega a 30 golos em 2021 e caminha em busca de recorde alcançado no FC Porto

Avançado do Atlético Mineiro é o artilheiro do campeonato brasileiro com 15 golos.

Aos 35 anos, Hulk ainda está em plena forma física e a viver dias gloriosos no futebol brasileiro. O avançado alcançou esta semana a marca dos 30 golos na temporada 2021 com a camisola do Atlético Mineiro. Esse número só não é melhor do que o alcançado em outros três momentos na carreira.

Artilheiro do campeonato brasileiro, Hulk marcou metade dos golos deste ano na competição nacional: foram 15 em 32 jogos. Ao todo, ele já fez 63 jogos na temporada, um recorde que superou o número de jogos, até então o maior do jogador, numa só época, que aconteceu na temporada 2010/2011 pelo FC Porto.

Agora, o internacional brasileiro busca um novo recorde na temporada: o de golos. Este, entretanto, é mais difícil. Em 2007, ele marcou 37 quando jogava no Tokyo Verde; em 2010/11 pelo FC Porto foram 40 golos, seu recorde. Em 2017, foram mais 33 pelo Shanghai.

Para superar a marca do FC Porto, Hulk teria que marcar pelo menos 11 golos nos seis jogos que restam na temporada. São mais quatro jornadas no campeonato brasileiro e mais dois jogos com o Athletico Paranaense na final da Taça do Brasil. Impossível para Hulk?

Recorde-se que a estrela do Galo já soma 398 golos na carreira.