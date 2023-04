Avançado do Atlético Mineiro e ex-FC Porto continua de pé quente no Brasil, apesar da idade

Aos 36 anos, o ex-FC Porto Hulk brilha no Atlético Mineiro, com 14 golos e duas assistências em 16 jogos em 2023, e ao programa 45+3 da Conmebol Libertadores explicou o segredo do sucesso.

"Uma das coisas fundamentais da minha vida para melhorar a minha performance, rendimento físico, era não ter mais noite perdida de balada. Nos últimos quatro, cinco anos, que eu não perco a noite para saídas assim. Foi a principal mudança na minha vida", comentou.

Apesar da idade, a velocidade e a força continuam a ser as suas melhores armas. "Eu falo com o Chacho [Coudet, treinador do Atlético Mineiro]: 'Antes eu corria 12 km aos 30 anos, tranquilo. Hoje eu tenho que fazer 9 km perfeitos'. Fiz isso no último jogo. Mas cheguei a 35 km/h, uma velocidade muito alta. As vezes, é melhor ter menos distancia e mais intensidade. Eu faço mais de mil metros só em sprint", analisou.

"Hoje posso dizer que vou me aposentar no Atlético. Não sei o dia de amanhã. Vou me cuidar para estar bem fisicamente, taticamente. Sei da responsabilidade de defender essa camisola. Liga dos Campeões é top. Mas a Libertadores é 'guerra', muito competitivo, é bom de jogar, é difícil. É uma competição muito disputada. Coleção de camisolas? Tenho camisola do Xavi, do Cristiano Ronaldo, do Messi não sei se tenho...", concluiu.

