Hulk brilha aos 35 anos e no Brasil defendem a presença na seleção

Hulk, à esquerda, com a camisola do Atlético Mineiro

Treinador do Atlético Mineiro não tem dúvidas de que seria uma boa opção para Tite.

Hulk leva 13 golos marcados em 11 jogos pelo Atlético Mineiro em 2022 e as exibições do avançado de 35 anos continuam a encantar no Brasil. E tanto assim é que o treinador Antonio "El Turco" Mohamed não tem dúvidas que o ex-jogador do FC Porto deve ser visto como uma opção válida para a seleção.

"Hulk entraria perfeitamente na seleção do Brasil. É um avançado que não dá referência aos defesas. Está num momento físico extraordinário e os números falam por si", afirmou o técnico do Atlético Mineiro.

Mohamed indicou ainda a "humildade" de Hulk, que cumpre a segunda temporada no clube, após passagens pela China (Shanghai SIPG) e Rússia (Zenit). No FC Porto brilhou entre 2008/09 e 2011/12.