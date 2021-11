Hulk bisa, dança e Atlético Mineiro fica perto do título: veja os golos e a comemoração

Com dois golos de Hulk, o Atlético Mineiro venceu o Fluminense (2-1), este domingo, no estádio Mineirão.

O Atlético Mineiro está muito próximo de voltar a ser campeão nacional após 50 anos. E muito graças a um avançado que os adeptos portugueses tão bem conhecem. Artilheiro do Brasileirão com 17 golos, Hulk voltou a bisar este domingo e garantiu a vitória do Galo diante do Fluminense (2-1), no estádio Mineirão, pela 36.ª jornada.

Os golos do ex-avançado do FC Porto foram marcados nos minutos 38 e 60, de penálti e falta, respetivamente. A comemoração teve direito inclusive a "dancinha" (ver vídeo abaixo). Manoel, aos 14', chegou a abrir o marcador para o Fluminense.

Com a vitória, o Galo chegou aos 78 pontos, mais 11 que o Flamengo, com um jogo a menos. Os rubro-negros precisariam esperar que o Atlético não vença nenhum dos três jogos que restam e ainda vencer os quatro duelos que tem na competição. Cenário que deixa os atleticanos muito próximos do título.