Hulk: "Auge da minha carreira? Não... eu era duas vezes mais rápido"

Hulk brilha atualmente com a camisola do Atlético Mineiro

Apesar de viver grande momento no Atlético Mineiro e de falar-se no regresso à seleção brasileira, Hulk diz que melhor fase já passou.

Os números de Hulk no Atlético Mineiro são tão bons na atualidade que o avançado tem o seu nome cogitado para regressar à seleção brasileira. Ainda assim, para o jogador de 35 anos o auge já lá vai...

"Auge da minha carreira? Não. Até porque as arrancadas que eu dou hoje, eu era duas vezes mais rápido, posso dizer assim (risos). Mas eu procuro cuidar-me, estar bem. Estou muito confiante e estou numa equipa com muitos jogadores de qualidade, o que ajuda bastante. Espero continuar assim até o final da temporada, para a gente ganhar títulos", afirmou esta terça-feira em entrevista SporTV, do Brasil.

A equipa de Hulk empatou com o Fluminense (1-1) na última noite e quebrou uma sequência de nove vitórias seguidas no campeonato brasileiro. O Atlético Mineiro lidera a competição nacional com 38 pontos - seis a mais que o segundo colocado, o Palmeiras, do treinador português Abel Ferreira.

No campeonato brasileiro, Hulk já marcou sete golos em 15 jogos, numa média de quase um golo a cada dois jogos. O Galo também está na meia-final da Taça Libertadores, onde terá como adversário o Palmeiras. O momento do antigo avançado do FC Porto é tão bom que os brasileiros já cogitam seu regresso à seleção.

"Desde que eu cheguei, meu principal objetivo é ganhar títulos com o Atlético. Claro que se a gente estiver a fazer um bom trabalho e sempre a jogar em alto nível, pode ser que tenhamos uma oportunidade. Estou a trabalhar e, se tiver a oportunidade (na seleção), vou ficar muito feliz", destacou.