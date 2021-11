Hulk a um passo do título e o Grémio perto da despromoção: as estatísticas do Brasileirão

Atlético Mineiro é o líder do campeonato brasileiro e aparece com 95 por cento de chance de ser campeão.

A oito jornadas para o fim do campeonato brasileiro, muitas equipas ainda correm em busca dos seus objetivos no Brasileirão. Nenhuma delas, entretanto, está tão perto da glória do que o Atlético Mineiro. Com 65 pontos, dez a mais que o vice-líder Palmeiras, de Abel Ferreira, o Galo está muito perto de voltar a ser campeão brasileiro após 50 anos - o único título foi conquistado em 1971.

De acordo com as estatísticas projetadas pelo sector de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a equipa do avançado Hulk tem 95 por cento de hipóteses de conquistar de título. O Palmeiras, de Abel Ferreira, aparece com apenas três por cento. O Flamengo, com dois jogos a menos em relação ao Atlético, tem apenas 2,6 por cento de probabilidade de ser campeão.

No último domingo, o Galo conquistou diante do rival América (vitória por 1-0, golo de Guilherme Arana) a 12.ª vitória seguida em casa na competição, um recorde no nacional. "Os nossos adeptos estão com os pés na terra, assim como nós. Eu nunca ouvi eles cantarem "é campeão", porque eles sabem que falta muito chão ainda. Esperou-se tanto tempo, pode-se esperar um pouco mais", minimizou a vantagem Cuca, treinador da equipa.

Na outra ponta da tabela da classificação, o tradicional Grémio parece muito perto da despromoção. A equipa de Porto Alegre ocupa o 19.º posto (penúltimo lugar), dentro da zona de despromoção para a série B. Somou apenas 26 pontos: sete vitórias, cinco empates e 17 derrotas.

A equipa gaúcha tem 81 por cento de probabilidade de despromoção. A Chapecoense, lanterna-vermelha, tem mais de 99 por cento de chances de queda, com o Sport a ter 85 por cento, e o Juventude com 72 por cento. Primeira equipa fora da zona de despromoção, o Santos tem 16 por cento de hipóteses de descida.