Hulk, a grande figura do Atlético Mineiro campeão: "Têm aqui mais um adepto fanático"

Antigo jogador do FC Porto voltou a brilhar no jogo de celebração, com um golo de belo efeito

Aos 35 anos, Hulk vive um grande momento no país natal. O antigo jogador do FC Porto foi a principal figura do título do Atlético Mineiro, que não era campeão brasileiro há 50 anos, e declarou-se, na noite de celebrações, ao clube.

"É uma receção que não tem preço. Representa muito na minha carreira ganhar este Brasileirão. São 50 anos sem ganhar. Quero agradecer ao Atlético, porque têm aqui mais um adepto fanático", afirmou.

Depois de cinco anos no futebol chinês, Hulk regressou ao Brasil para ser um abono de família para o Atlético. O antigo extremo do FC Porto leva 34 golos e 13 assistências em 2021.