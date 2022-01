Oficial: Hugo Lloris renova contrato com o Tottenham

Capitão dos spurs assinou por mais dois anos e meio

Hugo Lloris, guarda-redes e capitão do Tottenham, assinou um contrato válido até junho de 2024 com os londrinos, informou o clube através das redes sociais.

"Capitão do clube e da seleção, vencedor do Mundial e Liga das Nações com a França, Hugo, de 35 anos, acumulou 395 aparições desde a chegada vinda do Lyon em agosto de 2012. Já 14º classificado na nossa lista de jogadores com mais jogos pelo clube, em breve ele irá tornar-se no 12º jogador a ter feito mais de 400 jogos por nós em todas as competições", pode ler-se no comunicado oficial dos spurs sobre Lloris

Lloris atravessa a décima época consecutiva ao serviço do Tottenham, clube no qual o ponto alto foi a chegada à final da Liga dos Campeões, na época 2018/19, perdida diante do Liverpool (0-2).