Huesca regressa aos triunfos em La Liga com hat-trick de jogador emprestado pelos wolves

Três golos do avançado Rafa Mir, no reduto do Valladolid (3-1), permitiram esta sexta-feira ao Huesca regressar aos triunfos em La Liga, no encontro de abertura da 21.ª jornada.

Sem o português Jota na ficha de jogo dos locais, nem com Luisinho no lado dos visitantes, a grande figura da partida foi o avançado emprestado pelos ingleses do Wolverhampton, que inaugurou o marcador quando decorria o minuto 37, bisou, já no segundo tempo, aos 50', e fechou a contagem para o Huesca, aos 57. O golo de honra do 16.º posicionado (20 pontos) foi anotado por Toni Villa (90+3).

A última vitória do Huesca para La Liga aconteceu a 12 de dezembro de 2020, na receção ao Alavés (1-0), naquela que foi a primeira na competição, na qual se mantém como lanterna-vermelha, com 16 pontos, menos um do que Elche (19.º) e menos dois do que o emblema de Vitória (18.º).