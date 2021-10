"Houve muitos momentos na minha carreira em que estive deprimido"

Rooney vai estrear um documentário em 2022, mas já foram reveladas algumas partes.

No documentário "Rooney", da Amazon Prime, e que é sobre, naturalmente, a vida do antigo futebolista, o inglês revelou que passou por fases de depressão em alguns momentos da carreira.

"Queria ser honesto e abordar tudo o que aconteceu na minha vida, o que é importante. Quero que as pessoas me conheçam melhor como pessoa. Ao longo da vida de um jovem atleta, passei por períodos difíceis e houve muitos momentos em que estive realmente deprimido, em que não queria estar com ninguém", explicou.

Wayne Rooney, agora treinador do Derby County, brilhou ao serviço do Manchester United e da seleção inglesa, mas os momentos nem sempre foram de glória.

"As pessoas falam sobre saúde mental. No momento em que começas a ver outras pessoas com os mesmos problemas, apercebes-te do que estava a passar-te pela cabeça e como estava a tentar lidar com a pressão de jogar no Manchester United e ter sucesso, de jogar pelo meu país, onde era capitão, e aguentar aquela pressão".

"Muitas coisas foram ditas nos últimos 20 anos e eu achei que era importante as pessoas verem-me como um homem da família. Verem-me como a criança que fui e cresceu numa zona complicada de Liverpool. Este filme consegue mostrar isso", acrescentou Rooney.

Veja o trailer do documentário: