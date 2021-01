"Houve gente que disse: 'Se o Palmeiras for campeão, ando nu na Avenida Paulista'"

Rony, uma das principais figuras da equipa de Abel Ferreira, deixou recados aos críticos após a conquista da Libertadores.

A festa foi verde na noite do Maracanã. O Palmeiras bateu o Santos num final de jogo dramático, com um golo de Breno Lopes já bem no período de compensação e, após o derradeiro apito, as emoções andaram à solta no relvado do mítico palco do futebol brasileiro e mundial.

Rony, uma das principais figuras da equipa orientada por Abel Ferreira, foi o autor da assistência para o golo que decidiu a final e, em declarações à Fox Sports, ainda dentro do terreno de jogo, aproveitou para lançar alguns recados aos críticos.

"Eu tinha a certeza absoluta que Deus estava comigo, que no momento certo as coisas iriam acontecer. Tive um mau começo [no Palmeiras], mas dei a volta por cima. Sou um tipo de homem que nunca desiste do que quer, com essa força de vontade que Deus me dá para poder vir trabalhar e seguir em frente todos os dias. Hoje estou muito feliz por estar a fazer história no Palmeiras. Espero fazer ainda mais história com esta camisola, que é de muito peso", começou por referir Rony, prosseguindo:

"Só tenho uma coisa a dizer: vai haver gente que vai andar nua na Avenida Paulista, porque houve gente que disse: 'Se o Palmeiras for campeão, eu ando nu na Avenida Paulista'. Aqui tem história. Só lamento por aqueles que torceram contra mim, percebes? É um desabafo. Eu disse à minha família que ia calar a boca de toda a gente. Está aí, toda a gente a calar bocas", atirou o extremo do Palmeiras, de 25 anos.

De acordo com a imprensa brasileira, Rony fez alusão a uma entrevista de Marcelinho Carioca, ídolo do Corinthians, rival do Palmeiras, ao canal SBT. O ex-jogador disse que andaria nu na avenida Paulista, em São Paulo, caso o Palmeiras conquistasse o título da Libertadores, algo que acabou mesmo por suceder.