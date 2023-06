Hospital confirma: Sergio Rico está consciente e a recuperar

Na semana passada, Alba Silva, mulher de Sergio Rico, adiantou que o marido tinha saído de coma e na segunda-feira conseguiu reconhecer os familiares e recordado dos seus nomes

O guarda-redes espanhol Sergio Rico, do PSG, vítima de um grave acidente equestre no final de maio, está consciente e em condições de comunicar, confirmou esta quarta-feira à AFP fonte do hospital onde se encontra em Sevilha.

Na semana passada, Alba Silva, mulher de Sergio Rico, adiantou que o marido tinha saído de coma e na segunda-feira conseguiu reconhecer os familiares e recordado dos seus nomes, factos que foram confirmados pelo hospital, sem adiantar mais detalhes.

O guarda-redes espanhol, de 29 anos, deu entrada no hospital Virgen del Rocio, em Sevilha, em 28 de maio, após ter sofrido uma lesão cerebral traumática, na sequência de um acidente de cavalo na peregrinação El Rocio, na Andaluzia.

Sergio Rico, que ingressou no PSG em 2019, recebeu muitas homenagens, inclusive do público do Parque dos Príncipes, que entoou o seu nome durante a última partida do PSG na temporada, contra o Clermont, no início de junho.