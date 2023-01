Horas depois de pedir para sair, Caicedo não apareceu no treino do Brighton

Médio equatoriano espera que Arsenal e Brighton cheguem a acordo. Gunners já atingiram os 68 milhões de euros, mas negócio ainda não está feito

Continua a novela em torno de Moisés Caicedo, jovem médio do Brighton. O centrocampista recorreu às redes sociais para dizer que quer sair do clube e, este sábado, não apareceu para o treino.

A informação é avançada pelo jornalista Fabrizio Romano, que garante que o jovem médio deve falhar o encontro do Brighton contra o Liverpool, marcado para este domingo e referente à quarta eliminatória da Taça de Inglaterra.

O Brighton já recusou propostas de 68 milhões de euros vindas do Arsenal, que espera poder esticar mais um bocadinho a corda. Os gunners contam com a vontade do atleta, que expressou nas redes sociais o desejo de sair.