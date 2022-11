Homem mais rico de Inglaterra não quer o Liverpool: "Estamos a concentrar esforços no Nice"

Jim Ratcliffe quer transformar o Nice num clube de topo em França, de forma a competir com o PSG.

A Fenway Sports Group (FSG), empresa proprietária do Liverpool, comunicou na segunda-feira que está disposta a colocar o clube inglês à venda. Com "manifestações frequentes" de interesse nos "reds", os donos equacionam ouvir as propostas, mas, por enquanto, continuam "totalmente comprometidos" com o sucesso do emblema de Anfield.

Quem garante não estar interessado em investir no clube da Premier League é o homem mais rico de Inglaterra, Jim Ratcliffe, dono do Nice desde 2019.

"A nossa posição desenvolveu-se desde o verão e agora estamos a concentrar os nossos esforços no Nice e a aumentar as nossas ambições para o clube, para fazer dele um clube de topo em França, para competir com o PSG", começou por dizer em declarações ao "The Telegraph".

"Isso representaria um valor muito melhor para o nosso investimento do que a compra de um dos clubes de topo da Premier League", concluiu.

O Nice ocupa o nono lugar da Liga francesa, com 19 pontos, menos 19 do que o líder PSG.