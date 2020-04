Holanda fecha época sem campeão, define acesso à Europa e há clubes irritados

Após uma reunião com os 34 clubes da .I e II ligas da Holanda, foi decidido terminar os dois primeiros escalões

A edição 2019/20 do campeonato holandês foi oficialmente encerrada, devido à pandemia de covid-19, não tendo sido atribuído o título de campeão, subidas e descidas, anunciou esta sexta-feira a Real Federação Holandesa de Futebol (KNVB) em comunicado.

Após uma reunião com os 34 clubes da I e II ligas da Holanda, foi decidido terminar os dois primeiros escalões, pelo que este é o primeiro país europeu a concluir oficialmente a época. No início deste mês, a Bélgica manifestou a intenção de encerrar o campeonato, mas acabou por voltar atrás na decisão.

Ajax e AZ, ambos com 56 pontos, dividiam a liderança da Eredivisie, quando a competição foi suspensa, no mês passado, estavam decorridas 26 jornadas. Contudo, a formação de Amesterdão tinha vantagem na diferença de golos sobre o conjunto de Alkmaar, o primeiro critério de desempate na competição.

Ora, o AZ foi dos primeiros clubes a mostrar-se descontente com a decisão. "O AZ não concorda com a atribuição das vagas", refere o emblema de Alkmaar, através de um comunicado divulgado no site oficial, depois de a Real Federação Holandesa de Futebol (KNVB) ter anunciado o final da Eredivisie, na qual o AZ divida a liderança com o Ajax, com 56 pontos, quando a competição foi interrompida no mês passado, estavam decorridas 26 jornadas.

Apesar de não ter sido atribuído o título de campeão na presente temporada, nem subidas ou descidas de divisão, o Ajax beneficiou da melhor diferença de golos sobre o AZ para assegurar a principal vaga holandesa na Liga dos Campeões, restando saber se para o "play-off' ou com entrada direta na fase de grupos.

Significa isto que o AZ, sendo equiparado ao segundo classificado, terá de disputar duas pré-eliminatórias e o "play-off' para se qualificar para fase de grupos da "Champions'.

"Estamos desapontados e queremos deixar isso bem claro. Não concordamos com a forma como os responsáveis pelo futebol na Holanda definiram as vagas de acesso às competições europeias", afirmou o diretor-geral do AZ, Robert Eenhoorn.

O Ajax, primeiro colocado, entrará diretamente na fase de grupos da Liga dos Campeões 2020/21, enquanto o AZ Alkmaar, segundo, terá de disputar a pré-eliminatória da prova milionária. Feyenoord, terceiro classificado, PSV, quarto, e Willem II, quinto, vão disputar as pré-eliminatórias da Liga Europa.

Já o diretor executivo do Ajax, Edwin van der Sar, lamentou que a época tenha sido concluída fora de campo, mas admitiu que a decisão da KNVB é "compreensível", tendo em conta a crise mundial de saúde pública.

"Qualquer jogador quer ser campeão e quer consegui-lo dentro de campo. Temos estado em primeiro lugar a época inteira, portanto é uma pena que não haja campeão esta época. No entanto, dadas as circunstâncias, é absolutamente compreensível. Há coisas bastante mais importantes do que o futebol", observou o antigo guarda-redes internacional holandês.

Se Feyenoord e PSV, terceiro e quarto classificados, respetivamente, por altura da interrupção da "Eredivisie', se mostraram de acordo com a atribuição das vagas europeias, neste caso para a Liga Europa, o mesmo não aconteceu com o Utrecht, que se insurgiu contra a decisão e assegurou que vai avançar com "medidas legais junto dos tribunais e da UEFA".

O sexto colocado da Liga holandesa viu o Willem II, quinto, ficar com a última vaga para a Liga Europa, quando estava apenas a três pontos do conjunto de Tilburgo, e ainda tinha menos um jogo e melhor diferença de golos do que o adversário.

O Utrecht, que iria disputar a final da Taça dos Países Baixos - também cancelada - diante do Feyenoord, acabou por ser prejudicado com esta decisão, uma vez que ainda poderia entrar na Liga Europa, caso vencesse o troféu, além de ser sexto colocado, a três pontos do Willem II e com menos um jogo.

"FC Utrecht não aceita ficar fora de distribuição dos lugares europeus. O FC Utrecht não hesitará em contestar esta decisão diante de um tribunal de desporto e da UEFA", explicou o clube, em comunicado. "É inaceitável que a taça, cuja final não foi disputada, seja completamente ignorada e não seja tida em em consideração no momento de escolher que clubes participam nas provas europeias".

O RKC Waalwijk, último classificado, manter-se-á no primeiro escalão, tal como ADO Den Haag e Fortuna Sittard, que ocupavam o penúltimo e o antepenúltimo lugares, respetivamente, em zona de "play-off' de despromoção.

A edição 2019/20 do campeonato holandês foi hoje oficialmente encerrada, devido à pandemia de covid-19, não tendo sido atribuído o título de campeão, subidas e descidas, de acordo com comunicado da Real Federação Holandesa de Futebol (KNVB).

Na terça-feira, a KNVB já tinha anunciado a intenção de cancelar o campeonato principal, depois de o governo dos Países Baixos ter prolongado a proibição de eventos públicos, incluindo jogos de futebol à porta fechada, até 01 setembro.