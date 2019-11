Holanda e México encontram-se nas meias-finais do Mundial de sub-17

Esta segunda-feira, serão conhecidos os outros semifinalistas do torneio a decorrer no Brasil. Sairão dos encontros Espanha-Brasil e França-Itália.

As seleções da Holanda e do México qualificaram-se, no domingo, para as meias-finais do campeonato do mundo desub-17, a decorrer no Brasil, e vão disputar entre si uma vaga na final, depois de eliminarem, respetivamente, Paraguai e Coreia do Sul.

Na dupla jornada em Cariacica, a Holanda goleou o Paraguai, por 4-1, com dois golos em cada parte, e o México, campeão em 2005 e 2011, bateu a Coreia do Sul, por 1-0.

Hoever, aos 30 minutos, Hansen, que reforçou o estatuto de melhor marcador da prova, com seis golos, aos 40, Braaf, aos 77, e Unuvar, aos 86, marcaram para a formação laranja, enquanto Diego Duarte, com o seu quarto remate certeiro na competição, reduziu para os sul-americanos, aos 45+1.

O suplente Ali Ávila foi decisivo no triunfo do México frente à Coreia do Sul, que tinha eliminado Angola, nos oitavos de final, também por 1-0.

Esta segunda-feira, em Goiânia, o alinhamento das meias-finais ficará completo com os encontros dos quartos-de-final entre Espanha, finalista em 2017, e França, campeã do mundo em 2001, e entre o anfitrião Brasil (vencedor em 1997, 1999 e 2003) e a Itália.