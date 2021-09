"Lamentável: quatro pessoas entraram no relvado sem máscara e interromperam um jogo"

Presidente da Federação argentina muito crítico do que sucedeu no Brasil-Argentina, da qualificação do Mundial'2022

Claudio Tapia, presidente da Federação Argentina de Futebol, não poupou nas críticas. O dirigente explicou o processo que a equipa teve de enfrentar antes de ir para jogo, lamentando a má imagem do acontecimento para o desporto-rei da América do Sul.

"Em nenhum momento nos avisaram que não podíamos jogar. CONMEBOL disse para que fôssemos para o balneário. Estamos a ser prejudicados, queríamos jogar, assim como os jogadores do Brasil. Não podemos falar de mentiras. Temos uma legislação sanitária para os torneios sul-americanos. Temos um protocolo vigente e nós cumprimos tudo isso. Hoje viveu-se algo lamentável no futebol, uma imagem muito má: quatro pessoas sem máscara a entrar num relvado e a interromper um jogo. Estamos preparados para voltar à Argentina. CONMEBOL e FIFA sabem que foi um fator externo ao jogo e avaliaram a possibilidade de sairmos de campo", referiu, em declarações à TyC Sports.