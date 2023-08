"Hoje eu valeria cerca de 140 milhões de libras e seria uma pechincha"

Gary Lineker foi internacional inglês. Agora é comentador desportivo.

Gary Lineker, antigo avançado inglês, considera que, caso ainda jogasse, seria um dos mais cotados futebolistas da atualidade.

"Um dia destes alguém fez as contas. Disseram que, se tivermos em conta tudo o que aconteceu, a inflação e esse tipo de coisas, eu valeria cerca de 140 milhões de libras (162 milhões de euros no câmbio atual). O que seria uma pechincha", afirmou, entre sorrisos, numa entrevista ao Goal.

Lineker, 62 anos, brilhou com as camisolas de Leicester, Everton, Barcelona, Tottenham e Nagoya Grampus. "No primeiro jogo que fiz em Camp Nou, marquei dois golos nos primeiros cinco minutos, ambos à boca da baliza, e senti-me arrepiado. O barulho era incrível. 120 mil adeptos. Ao quinto minuto da primeira parte, piquei a bola sobre Buyo e foi mágico", lembrou o agora comentador desportivo.

Messi mereceu também destaque, sendo considerado o melhor jogador que já viu nos relvados. "Deu-me uma alegria imensa ao longo de duas décadas. E ele limita-se a fazer coisas que os meros mortais não conseguem fazer. É uma alegria de se ver em todos os jogos em que eu o vejo jogar. Mesmo nos dias mais tranquilos, ele faz três ou quatro coisas num jogo que eu penso que não seria capaz de fazer uma vez em toda a minha carreira. De certa maneira, acabou com todas as discussões", justificou.