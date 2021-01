"Hoje estou no Manchester United, mas no final do mês não sei onde estarei"

Odion Ighalo deve deixar Old Trafford no final do mês

Avançado contratado no último mercado de inverno deverá deixar os red devils ainda este mês.

Odion Ighalo foi contratado pelo Manchester United no mercado de inverno da temporada passada, 2019/20, mas dentro de duas semanas verá o seu contrato terminar, não parecendo os red devils muito interessados em prolongar a ligação com o avançado - tem apenas quatro jogos e 158 minutos disputados esta época.

Assim, Ighalo admite a vontade de continuar no emblema inglês, mas admite que no final do mês poderá já não estar no clube.

"Hoje estou em Manchester, mas no final do mês não sei onde estarei. Se for possível, eu gostaria de ficar, mas se não [for possível] tenho de ir", começou por dizer à ESPN.

"Eu tenho opções, estou à espera do meu agente. Ele está a fazer o seu trabalho e eu estou a fazer o meu. No fim do mês, temos de decidir o que é o melhor e vamos fazê-lo", explicou, antes de revelar onde gostaria de jogar.

"Se fosse possível eu gostaria de jogar na MLS, mas tenho de esperar para ver se é possível. A Liga está a ir muito bem e se a oportunidade surgir eu vou agarrá-la com as duas mãos", concluiu.