Hoje é dia de Bola de Ouro: o grande candidato e outros nomes na corrida

Sucessor de Lionel Messi é conhecido esta segunda-feira.

Aos 34 anos, Benzema pode vencer esta segunda-feira a sua primeira Bola de Ouro. Depois de uma época fantástica, marcada pelos 49 golos em 53 jogos e pela conquista da Liga das Nações, Champions e La Liga - foi o melhor marcador das duas últimas provas -, o avançado do Real Madrid é o principal favorito a suceder a Messi.

Vencedor na última edição, o argentino, que soma sete prémios, não foi desta feita nomeado para os 30 finalistas, algo que não sucedia há 17 anos, face à temporada apagada realizada em 2021/22 no PSG.

Quarto classificado na última edição, atrás de Messi, Lewandowski e Jorginho, Benzema pode ser o primeiro francês a vencer o prémio - entregue hoje no Théâtre du Châtelet, em Paris - neste século, já que Zinédine Zidane foi o último a ser distinguido, em 1998.

Na primeira vez que o galardão é entregue em função do desempenho dos jogadores na temporada e não no ano civil, há também quatro portugueses na corrida: Ronaldo (United), Bernardo Silva, João Cancelo (ambos do City) e Rafael Leão (AC Milan). Há ainda dois jogadores nomeados com ligação a Portugal: Luis Díaz, pelo rendimento entre FC Porto e Liverpool, e Darwin, fruto da produção no Benfica.

Esta segunda-feira será também distinguido o melhor jogador sub-21 de 2021/22. Nuno Mendes está entre os dez nomeados para o "Troféu Kopa".

A lista de candidatos à Bola de Ouro:

Trent Alexander-Arnold (Liverpool, Inglaterra)

Karim Benzema (Real Madrid, França)

João Cancelo (Manchester City, Portugal)

Casemiro (Real Madrid, Brasil)

Thibaut Courtois (Real Madrid, Bélgica)

Cristiano Ronaldo (Manchester United, Portugal)

Kevin De Bruyne (Manchester City, Bélgica)

Luis Díaz (FC Porto/Liverpool, Colômbia)

Fabinho (Liverpool, Brasil)

Phil Foden (Manchester City, Inglaterra)

Erling Haaland (Dortmund/Manchester City, Noruega)

Sébastien Haller (Ajax/Dortmund, Costa do Marfim)

Harry Kane (Tottenham, Inglaterra)

Joshua Kimmich (Bayern, Alemanha)

Rafael Leão (Milan, Portugal)

Robert Lewandowski (Bayern/Barcelona, Polónia)

Riyad Mahrez (Manchester City, Argélia)

Mike Maignan (Milan, França)

Sadio Mané (Liverpool/Bayern, Senegal)

Kylian Mbappé (PSG, França)

Luka Modrić (Real Madrid, Croácia)

Christopher Nkunku (Leipzig, França)

Darwin Núñez (Benfica/Liverpool, Uruguai)

Antonio Rüdiger (Chelsea/Real Madrid, Alemanha)

Mohamed Salah (Liverpool, Egito)

Bernardo Silva (Manchester City, Portugal)

Son Heung-min (Tottenham, Coreia do Sul)

Virgil van Dijk (Liverpool, Países Baixos)

Vinícius Júnior (Real Madrid, Brasil)

Dušan Vlahović (Fiorentina/Juventus, Sérvia)