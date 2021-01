Hojbjerg sofreu entrada assassina e reagiu assim: "Deves-me uma caneleira"

Médio do Tottenham sofreu entrada duríssima no duelo com o Brentford.

O Tottenham carimbou na terça-feira a passagem à final da Taça da Liga inglesa, ao vencer o Brentford por 2-0 numa partida que ficou também marcada pela expulsão de Josh DaSilva sobre Pierre-Emile Hojbjerg, que valeu o cartão vermelho ao jogador da equipa que milita no Championship.

O médio dinamarquês dos "spurs" ficou com os pitões marcados na perna, sangrou e Mourinho até teve de impedi-lo a voltar ao relvado, sendo que era essa a vontade do jogador. Após a partida, DaSilva recorreu às redes sociais para vincar que a entrada sobre Hojbjerg "não foi intencional", com o jogador do Tottenham a responder em tom... bem-humorado.

"Claro que não foi intencional, não te preocupes. Sou um viking e estou bem. Mas... deves-me uma caneleira nova. Tens um grande futuro pela frente, Josh. Mantém-te forte e continua a trabalhar no duro. A melhor das sortes para ti e para a tua equipa. Grande abraço", escreveu Hojbjerg no Twitter.