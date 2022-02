Hoffenheim-Estugarda não começou sem que um apelo fosse lançado

Bundesliga e os seus clubes posicionam-se contra a guerra na Ucrânia

A jornada 24 da Bundesliga começa nesta sexta-feira, mas, perante tudo o que acontece na Ucrânia, o futebol passa consequentemente para segundo plano. Antes do Hoffenheim-Estugarda, as duas equipas deixaram um apelo pela paz.

Os jogadores dos dois clubes juntaram-se no relvado para tomar uma posição face à invasão russa.

Tiago Tomás, reforço de inverno do Estugarda, é titular e, por isso, foi um dos jogadores que participou no momento de solidariedade antes do início do jogo.