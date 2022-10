Hoffenheim empata em Berlim e falha assalto ao pódio da Bundesliga

Com este resultado, o Hoffenheim, que não contou com Eduardo Quaresma, ocupa o quinto posto.

O Hoffenheim falhou este domingo a possibilidade de ascender ao pódio da Bundesliga, face ao empate com o Hertha Berlim (1-1), enquanto o Augsburgo superou o Schalke 04 (3-2), em encontros da oitava jornada.

No Estádio Olímpico de Berlim, os visitantes colocaram-se na frente do marcador à passagem do minuto 25, por culpa do tento marcado pelo croata Kramaric, uma vantagem que viria a ser anulada pouco depois, aos 37, quando Dodi Lukebakio bateu o guarda-redes Baumann.

Com este resultado, o Hoffenheim, sem o português Eduardo Quaresma, ocupa o quinto posto, com 14 pontos, os mesmos do Eintracht Frankfurt (sexto), de uma classificação liderada pelo Union Berlim, que soma 17, juntamente com o Friburgo (segundo).

No último lugar do pódio, está o campeão Bayern, seguido do Dortmund (quarto), ambos com 15 pontos. Já o Hertha, segue no 14.º posto, com sete.

Na Veltins Arena, em Gelsenkirchen, o Augsburgo (10.º, com 12 pontos), em inferioridade numérica, depois da expulsão de Berisha (71 minutos), somou o terceiro triunfo seguido, graças ao remate certeiro de Andre Hahn (77).

Antes, ainda no primeiro tempo, um bis do bósnio Ermedin Demirovic (09 e 21) tinha deixado os forasteiros confortáveis no desafio de encerramento da ronda, mas os golos do conjunto local (15.º, com seis), anotados por Simon Terodde (33) e Tom Krauss (63), colocaram incerteza no resultado.