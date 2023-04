Hoffenheim e Estugarda conquistam pontos preciosos na luta pela permanência

Redação com Lusa

O Hoffenheim e o Estugarda venceram este domingo os seus jogos da 27.ª jornada da Bundesliga, conseguindo pontos preciosos na luta pela fuga aos lugares de despromoção.

Depois do apuramento para as meias-finais da Taça da Alemanha, o Estugarda voltou a conseguir um bom resultado, batendo por 3-2 o Bochum, no terreno deste.

Ito (14), Guirrassy (60) e Vagnoman (63) fizeram os golos do Estugarda, enquanto os do Bochum foram finalizados Stoger (56, de grande penalidade) e Hoffman (85).

Nas contas das fugas aos últimos, o Estugarda sai da zona de descida e passa para o antepenúltimo lugar, já de play-off. Passa a ter 23 pontos, contra 22 do Hertha e 21 do Schalke 04.

Acima da linha de água, o Bochum tem 26 pontos e o Hoffenheim 28, que hoje venceu por 2-0 na receção ao Schalke 04, desde hoje o lanterna-vermelha do campeonato, por troca com o Estugarda.

Um autogolo de Kral, aos 20 minutos, e uma grande penalidade de Bebou, aos 70, ditaram a vitória do Hoffenheim.

No outro jogo do dia, que opôs o nono ao 10.º, o Borussia Monchengladbach venceu em casa ao Wolfsburgo, por 2-0.

Ngoumou (34) e Thuram (63) marcaram no triunfo do Borussia.