Hoeness promete atratividade e... Lewandowski no Bayern 2022/2023

Numa altura em que o polaco é fortemente associado ao Barcelona, o presidente honorário dos bávaros veio a público colocar um pouco de água na fervura

Fortemente associado ao Barcelona nas últimas semanas, Robert Lewandowski pode ainda, perfeitamente, continuar, pelo menos, mais um ano no Bayern de Munique. Pelo menos é essa a intenção e a expectativa de Uli Hoeness, presidente honorário do clube.

"Está a ser feito um trabalho intenso na nova equipa [para a temporada 2022/23]. Se tudo o que me apresentaram na semana passada acontecer, no próximo ano teremos uma equipa atrativa e com Lewandowski", afirmou, em entrevista à 'Sport1'.

O dirigente deixou ainda uma mensagem para o Barcelona, clube que a imprensa alemã garantiu estar preparado para oferecer 50 milhões pelo internacional polaco, que termina contrato já no próximo ano.

"As coisas não correram exatamente como queriam. Foi por isso que ficaram chateados. Recomendo que todos os envolvidos sejam objetivos e que não deixem a situação intensificar-se. O sol voltará a brilhar por cima da casa de Lewandowski e do Bayern. Sempre foi assim", explicou.