Histórico: Sérgio Ramos torna-se o jogador europeu com mais jogos por seleções

Defesa do Real Madrid somou a internacionalização número 177 por Espanha e superou o anterior recordista Gianluigi Buffon

O defesa internacional espanhol Sérgio Ramos fez história, este sábado, ao tornar-se o jogador europeu com maior número de jogos ao serviço de seleções de sempre, com a participação no jogo entre Suíça e Espanha, relativo à Liga das Nações.

Ao ser titular frente à equipa helvética, o experiente jogador, que atua no Real Madrid, cumpriu a aparição número 177 pela formação espanhola, na qual enverga a braçadeira de capitão, superando, assim, o lendário guarda-redes italiano Gianluigi Buffon, que contabiliza 176.

Sérgio Ramos havia igualado o número de internacionalizações do guardião da Juventus no passado dia 11 de novembro, ao ser lançado pelo selecionador Luis Enrique no jogo de preparação da Espanha frente aos Países Baixos.

O top-5 da lista de futebolistas com mais jogos por seleções é composto por Cristiano Ronaldo, com 169 aparições por Portugal, mais duas face a Astafjevs, antigo jogador da Letónia, e a Iker Casillas, ex-guarda-redes da seleção espanhola, ambos com 167.