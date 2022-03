Histórico: Lewandowski marcou o hat-trick mais rápido da Liga dos Campeões

Lewandowski, goleador do Bayern

A inspiração absoluta de Robert Lewandowski, frente ao Salzburgo, fez história. O avançado do Bayern apontou, no jogo da 2.ª mão dos "oitavos" da Liga do Campeões, o hat-trick mais rápido da história da competição milionária.

O goleador polaco, lançado a titular esta terça-feira, em Munique, marcou três golos, dois deles através de grandes penalidades, num espaço de apenas 11 minutos, pelo que quebrou o recorde fixado pelo italiano Marco Simone.

Na edição da Champions de 1996/97, o antigo avançado do Milan apontou um hat-trick, em duelo da fase de grupos frente ao Rosenborg (4-1), em 18 minutos, de acordo com a ficha de jogo disponibilizada pelo portal "ZeroZero".