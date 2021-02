Histórico Colo-Colo evita descida de divisão no play-off com o Concepción

O popular clube chileno viveu uma época desastrosa, em que mudou três vezes de treinador.

O Colo-Colo evitou por pouco a descida à segunda divisão chilena, ao vencer por 1-0 o jogo do play-off com a Universidad de Concepción, na quarta-feira, em Talca, a sul de Santiago.

Um golo de Pablo Solari, aos 19 minutos, permitiu que o clube mais bem-sucedido do Chile (32 vezes campeão) e único a conquistar a Copa Libertadores evitasse a primeira despromoção da sua história em quase 100 anos de existência.

"Estamos livres de uma enorme ansiedade que já dura há vários meses. Uma ansiedade que afetou as nossas famílias. Quero dedicar esta enorme alegria aos jogadores", disse o treinador argentino-boliviano do Colo-Colo, Gustavo Quinteros.

Ainda em campo, jogadores e dirigentes comemoraram efusivamente e com emoção a manutenção, tendo milhares de adeptos invadido as ruas do país a comemorar a manutenção no principal escalão de futebol chileno.

O encontro também foi assistido à distância por ex-jogadores do clube, como o médio do Inter de Milão Arturo Vidal e o ex-avançado do Real Madrid e Inter Iván Zamorano.

O popular clube chileno viu-se numa posição de lutar pela permanência após uma época desastrosa, em que mudou três vezes de treinador e em que o campeonato esteve suspenso de março a agosto de 2020 devido à pandemia de covid-19.