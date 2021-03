Lee Roche jogou a Champions pelo Manchester United e agora dedica-se à canalização

Lee Roche formou-se como futebolista nos red devils e estreou-se sob o comando de Alex Ferguson na equipa principal. Dispensa do clube inglês e pouco sucesso na carreira antecipou uma mudança de vida

Lee Roche, nome que não será, provavelmente, totalmente familiar ao leitor, foi um antigo produto da formação do Manchester United que se estreou, em 2003, pela equipa principal dos red devils, sob orientação de Alex Ferguson, na Liga dos Campeões.

A 18 de março desse inesquecível ano, o antigo lateral direito, então com 22 anos de idade, subiu ao mítico relvado de Old Trafford para defrontar, juntamente com O'Shea, Barthez, Fletcher, Butt, Giggs, Beckham, Scholes, Forlán e companhia, o espanhol Deportivo da Corunha.

Feita a terceira aparição com a camisola do emblema de Manchester, que culminou numa vitória, Lee Roche não havia disposto de muitas mais oportunidades - teve apenas mais três pelos seniores. Cinco anos após ter sido dispensado dos ingleses, decidiu pôr fim à curta carreira.

Volvidos 18 anos desse momento, o antigo defesa inglês de Wrexham, Burnley e Droylsden, agora com 40 primaveras e gerente de uma empresa de impermeabilização e qualificado em sistemas de canalização, recordou, "sem arrependimento de nada", a história vivida no United.

Lee Roche assumiu, porém, que deveria ter sido mais incisivo e comunicativo num balneário à época repleto de grandes figuras do futebol internacional, no qual o jovem Cristiano Ronaldo dava os primeiros passos, para se poder afirmar.

"Gostaria de salientar que era conhecido por ser muito calado, talvez devesse ter sido mais assertivo e ter-me misturado mais com os rapazes. Eu iria diretamente para casa depois do treino para sair com o meu próprio grupo de amigos. Olho agora para trás e penso que deveria ter sido mais como eles [ex-jogadores do United]. Devia ter saído e ter-me socializado. Penso que teria feito melhor", considerou Lee Roche.

Outrora interveniente no tapete verde de Old Trafford, atualmente o ex-defesa percorre o cinzento alcatrão das ruas para realizar trabalhos infraestruturais em edifícios variados. A mudança do mesmo suscitou curiosidade alheia, mas Lee não embandeira em arco por ter representado um dos maiores clubes mundiais.

"Tive alguns colegas de trabalho nas obras a perguntar-me sobre a passagem pelo Manchester United e como cheguei aqui [à situação profissional atual]. Porém, não vou gritar dos telhados que já fui jogador do clube", confessa Lee Roche.

Em sentido contrário, o ex-futebolista britânico, ajudado a certa altura pela Associação de Futebolistas (FA), prefere, sim, aconselhar os jovens futebolistas profissionais a ter uma alternativa credível caso não sejam tão bem sucedidos quanto desejariam na carreira de futebolista.

"Penso que os jovens jogadores de hoje devem saber do que se trata o mundo real. A maioria deles provavelmente não tem um plano para mudar se as coisas não funcionarem", apontou Lee Roche.