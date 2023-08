Hirving Lozano pode deizar o Nápoles e rumar à MLS

Mexicano do Nápoles está a negociar com o Los Angeles FC

A MLS não sentiu o efeito Messi no mercado assim como sucedeu na Arábia Saudita com Ronaldo, mas também recruta jogadores de valor que atuam na Europa.

O próximo pode ser um campeão italiano, Hirving Lozano, extremo mexicano do Nápoles.

Segundo a DAZN Itália, Lozano tem acordo com o Los Angeles FC e só falta convencer o Nápoles, que pretende 20 milhões pela transferência. Relegado a um papel secundário no clube, os italianos estão assim a aceitar menos de metade do valor pago por ele ao PSV em 2019: cerca de 42 milhões de euros, o que o torna na segunda contratação mais cara de sempre do clube.

O Nápoles quer que Lozano aceite uma redução salarial ou uma venda.

No LA FC poderá encontrar outro internacional mexicano, Carlos Vela.

