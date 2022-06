Hinteregger deixa futebol aos 29 anos: "Estava numa fase difícil..."

Hinteregger, que representou também Moenchengladbach, Salzburgo e Augsburgo, atuou em 37 jogos na última época e apontou um golo, num total de 138 desafios e 14 golos pela equipa de Frankfurt

O internacional austríaco Martin Hinteregger, vencedor da Liga Europa pelo Eintracht Frankfurt, anunciou o fim da carreira, aos 29 anos, após três temporadas e meia no conjunto em que alinha o português Gonçalo Paciência.

"Estava numa fase difícil e o meu rendimento era irregular. Desfrutei do triunfo na Liga Europa porque já sabia que eram os últimos festejos com estes adeptos maravilhosos e nesta cidade que é uma segunda pátria", disse o defesa, admitindo já ter ponderado abandonar os relvados no outono passado, embora sem revelar as razões que levaram a esta decisão.

O diretor desportivo do Eintracht, Markus Krösche, declarou que "a decisão chegou de forma inesperada", mas que o jogador "explicou o seu ponto de vista e razões, algo doloroso do ponto de vista desportivo, mas humanamente compreensível", referindo-se à rescisão do contrato.

Pela seleção nacional austríaca, o defesa central jogou em 67 ocasiões e apontou quatro golos.