Higuaín recorda como foi recebido pelos 'Galáticos': "Todos me trataram com carinho"

Higuaín, quando conviveu com os 'Galáticos' do Real Madrid

Internacional argentino rumou ao Real Madrid em dezembro de 2006

Gonzalo Higuaín, atualmente no Inter Miami, recordou este sábado a forma como foi recebido pelos 'Galáticos' do Real Madrid em 2006, quando tinha 19 anos e deixou o River Plate rumo à capital espanhola.

"Todos me trataram com imenso carinho. Roberto Carlos cuidou de nós com tremenda humildade. Ronaldo, Helguera, Cannavaro, Raúl, Beckham... e não vou citar todos...", revelou em declarações aos meios do clube da MLS, detido por David Beckham.

O avançado de 34 anos admitiu também que, quando pensa nessa altura da carreira, ainda se surpreende com a qualidade dos jogadores com quem conviveu, adversários ou não.

"Quando me lembro dos jogadores com quem joguei ainda fico com arrepios, às vezes nem me cai a ficha do que fiz. Joguei com Roberto Carlos, defrontei Ronaldinho, tive uma grande carreira", finalizou.

Higuaín foi contratado pelo Real Madrid em dezembro de 2006 ao River Plate, a troco de cerca de 11 milhões de euros.

O internacional argentino apontou 121 golos em 265 jogos nos merengues, onde permaneceu até 2013, e conquistou três La Ligas, uma Taça do Rei e uma Supertaça espanhola antes de seguir para o Nápoles.