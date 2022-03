Higuaín quer cortar ligações com futebol quando terminar carreira: "Quero estar muito longe..."

Higuaín com a camisola da Juventus

Gonzalo Higuaín, em declarações ao canal americano Univision, abordou os lados negativos do mundo do futebol e confessou que, após terminar a carreira de jogador, quer afastar-se o máximo possível do desporto.

"Quero estar longe do futebol, muito longe. Vou aproveitar enquanto jogo, mas depois não quero ter nada a haver. Existe uma contaminação muito grande. Não é dor, não incomoda, mas sinto que não é o mundo em que quero estar. O jogador, quando termina a carreira, passa a ser uma garrafa descartável. Somos esvaziados, pisam-nos e descartam-nos. Deixamos de existir, passam a não te chamar mais", considerou o experiente avançado do Inter Miami.

Atualmente com 34 anos, o argentino, que passou pelo Real Madrid, Nápoles, Juventus, Milan e Chelsea ao longo da carreira, apresentou uma visão bastante negativa do mundo do futebol, que caraterizou como cheio de "maldade, inveja e ciúme". "Tendo tudo o que eu tenho, a minha esposa e a minha filha, que são o mais importante, para quê continuar nesta bolha? Não", reiterou.

Higuaín, em especial com a camisola da seleção argentina, foi alvo de várias críticas ao longo da carreira, algo a que o jogador garante nunca ter dado demasiada importância, isto por ser grato pelo percurso que fez no futebol.

"Superei em muito as expectativas que tinha e sou grato por tudo o que o futebol me deu, mesmo que tenha tido de pagar um preço alto por isso: a exposição, a maldade, viver julgado a toda a hora, as pessoas a falarem sobre o que fazia ou deixava de fazer... Quando somos crianças, não imaginamos que é assim...", concluiu o dianteiro.

As declarações de Higuaín chegam após Fabian Herbers, jogador do Chicago Fire, ter insultado publicamente o argentino, chamando-o de "patético": "Que se f*** esse gajo [Higuaín]. Ele é patético, não quero nada dele. Ele obviamente tem muita presença em campo, mas sempre que um companheiro de equipa faz um passe errado ou quando não passa exatamente a bola para ele, ele fica apenas parado com uma cara negativa".