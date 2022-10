Higuaín pendurou as botas e quer ser "mental coach"

Argentino de 34 anos disse adeus aos relvados e aponta ao futuro

Gonzalo Higuaín pendurou as botas, com a camisola do Inter Miami - e com uma derrota por 3-0 contra o New York City - após uma carreira recheada de sucesso pela Argentina, Real Madrid, Juventus, Nápoles, Milan, Chelsea e River Plate, mas já pensa no que fazer no futuro: quer ser 'mental coach'.

"O sonho acabou, agora começa outra vida. O futebol profissional foi metade da minha vida, uma carreira de 17 anos e imagens de toda a minha carreira vieram-me à cabeça. Saio muito feliz porque dei tudo de mim até hoje e isso é o mais importante", disse após o seu último jogo, aos 34 anos.

No seu discurso de despedida, abordou já o futuro: "Eu adoraria estudar e tornar-me num 'mental coach'. Acho que estar mentalmente saudável é um aspecto muito importante em qualquer trabalho. Depois podes juntar talento, sacrifício, força, mas se não estiveres mentalmente bem, dificilmente consegues alguma coisa. Eu gostaria muito de estudar isso. No futebol é fundamental e ainda se fala muito pouco sobre isso. Seria bom ajudar jovens e velhos a entender o quão importante é o aspecto mental. A cabeça é o que mais te aproxima dos resultados".

"Saber que lo mental es lo más importante... Estar alineado mentalmente es lo que te lleva más cerca a tener éxito."



Gonzalo Higuaín on what"s next for him. pic.twitter.com/YqF8arJfH2 - Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 18, 2022

"Se acaba lo que más ame."



Gonzalo Higuaín discusses everything he has given to soccer as he retires and enters a new stage in his life. pic.twitter.com/9YXHKFSOke - Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 18, 2022