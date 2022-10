Gonzalo Higuaín em lágrimas: "Chegou o momento de dizer adeus"

Avançado argentino despede-se aos 34 anos após três épocas no Inter Miami

Gonzalo Higuaín anunciou há instantes, em lágrimas, que se retira do futebol, aos 34 anos. "Chegou o dia de dizer adeus", afirmou. O avançado foi 71 vezes internacional pela Argentina (marcou 31 golos), representou Inter Miami, Juventus, Chelsea, Milan, Nápoles, Real Madrid e River Plate. Ainda lhe falta disputar dois jogos da MLS pelo Inter Miami, contra o Orlando City, primeiro, e a despedida será contra o CF Montreal, na noite de domingo, dia 10 de outubro.

"Primeiro, muito obrigado. Hoje que contar-vos a minha história. Vou ler algo que escrevi estes dias sobre o que foi a minha carreira. É o momento de comunicar uma notícia que há uns tempos estou a processar, a analisar e a preparar-me para ela: chegou o dia de dizer adeus ao futebol, uma profissão que tanto me deu e que me sinto um privilegiado por tê-la vivido. Tudo começou em pequeno no meu bairro e na escola, a jogar no Atlético Palermo. Fez-me passar uma infância maravilhosa", começou por dizer.

"Depois continuei a crescer num clube enorme como o River Plate, pelo qual me estreei em maio de 2005 com 17 anos. Não foi tudo fácil, numa altura na formação joguei pouco porque era magrinho e não tão alto. Pensei que me iam expulsar do clube e que o meu sonho ia acabar, porque eu só queria jogar no River. Se não fosse no River ia deixar o futebol. Tive de ir ao escritório do 'manager' e ele ia dar a decisão sobre se ia continuar na equipa, a distância foi curta mas foi desolador. Ele disse que sabia que joguei pouco, mas que acreditava no meu talento. Deu-me impulso", recordou, antes de percorrer a sua carreira como profissional.

"Depois joguei com estádios cheios, momentos para recordar. Lembro-me dos jogos com o Boca e o Corinthians, em que marquei dois golos e ganhámos os dois jogos 3-1. Passaram pela minha cabeça milhares de emoções, era muito jovem. Em pouco tempo o Real Madrid perguntou por mim. O meu pai entrou no quarto quando eu estava a dormir e eu disse-lhe ' não me lixes, não estou para estas piadas'. Mas era verdade e contratou-me com apenas 19 anos. O meu pai disse-me para ter respeito, admiração, mas nunca medo, se não ia ficar pelo caminho. Acredita em ti, com respeito e vai correr bem. E assim foi, durante sete anos, uma etapa maravilhosa. Depois fui para o Nápoles e o terceiro ano foi dos melhores da minha carreira. Na seleção joguei nove anos, só tenho palavras de agradecimento, obrigado. A Juventus apareceu e pagou a cláusula, foi incrível, fui o jogador argentino mais caro da história. Senti-me um privilegiado. Daí tive passagens breves por Milan e Chelsea, mas desfrutei ao máximo. Agora tenho de agradecer muito ao Inter Miami, encontrei um clube especial. Cumprimos o sonho da família e da minha mãe, que estava a passar uma situação delicada e antes de partir nos permitiu jogar juntos de novo [com o irmão Federico] como quando éramos crianças. Sentimos que foi o seu grande desejo cumprido. Obrigado Inter Miami, foi maravilhoso jogar com o Fede. Fiz uma carreira impensável, consegui mais do que tinha imaginado alcançar. Para terminar, palavras especiais para a minha mulher e a minha filha, sem elas nada faria sentido. Estar no campo e festejar com elas depois de cada golo é algo único. Depois de 17 anos e meio de carreira profissional maravilhosa o futebol deu-me muito, muito obrigado aos que confiaram em mim. Chegou o momento de dizer adeus", prosseguiu, terminando em lágrimas perante uma plateia onde estavam naturalmente a esposa e a filha, com sala cheia.

"Llegó el día de decir adiós al fútbol." - Gonzalo Higuaín pic.twitter.com/cTTsYleesG - Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 3, 2022