Higuaín desmente o próprio pai sobre a retirada: "Foi um mal-entendido"

Avançado argentino garante que não vai dizer adeus ao desporto-rei no final de 2022, como o seu próprio pai revelou nesta terça-feira

Afinal, Gonzalo Higuaín não se vai retirar no final de 2022. O pai do jogador dos Inter Miami tinha afirmado que o filho lhe tinha confidenciado o eventual adeus no final deste ano, mas o avançado já garantiu que tudo não passou de um mal-entendido.

"Foi um mal-entendido que ele teve comigo. Em nenhum momento lhe disse que me ia retirar, ele expressou-se mal, é algo que pode acontecer. Mas não tem nada a ver com a realidade, estou concentrado no clube, em cumprir o meu contrato", afirmou Higuaín.

O antigo avançado de Nápoles, Real Madrid e Juventus garantiu que comunicará publicamente quando decidir dizer adeus ao futebol.

"Quando chegar a altura, se essa decisão for tomada, serei eu a comunicá-la, nada mais do que eu, o que o meu pai ou outras pessoas possam dizer neste caso não tem nada a ver com o que eu possa dizer. Quando chegar a altura, serei o primeiro a comunicá-lo, o primeiro a dizê-lo", referiu.