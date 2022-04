Hiddink recorda polémico Chelsea-Barcelona: "Comecei a ter algumas teorias da conspiração"

O antigo treinador dos Blues falou da deceção com a eliminação frente ao Barcelona de Guardiola e deixou elogios ao carrasco, Andrés Iniesta

Naquele que foi o ano em que Pep Guardiola se apresentou à elite do futebol europeu como treinador principal, conquistando o "Triplete", o Barcelona conseguiu o apuramento para a final da Liga dos Campeões, ao eliminar o Chelsea, num jogo marcado por decisões polémicas da equipa de arbitragem, que terão prejudicado os londrinos.

O treinador da equipa inglesa nessa meia-final, Guus Hidink, revelou na página FourFourTwo que esse jogo foi o único que o levou a considerar "algumas teorias da conspiração". Na primeira mão, as duas equipas empataram a zero em Camp Nou, e no jogo de Stamford Bridge, o Chelsea esteve em vantagem, através de um golo madrugador de Michael Essien, até ao minuto 93, em que Andrés Iniesta rematou com sucesso para o empate, que daria o apuramento aos catalães.

Durante a partida da segunda mão, existiram vários lances de possível grande penalidade dentro da área do Barcelona, ignorados por Tom Henning Ovrebo, que levaram muita gente a criticar a arbitragem do norueguês. Hiddink revelou que a eliminação contra os futuros campeões da Europa em 2009 foi uma "grande deceção" e falou das teorias da conspiração que surgiram após o jogo com o Barcelona.

"Tivemos alguns apelos de penálti por bolas na mão óbvias, mas o árbitro ignorou. Algumas pessoas argumentaram que foi propositado. Embora no fundo eu não acredite nisso, talvez tenha sido a única vez que comecei a duvidar. Chelsea e Manchester United tinham jogado a final no ano anterior e, com o domínio da Premier League, comecei a ter algumas teorias da conspiração, como a da UEFA tentar evitar que as mesmas duas equipas chegassem à final novamente."

O antigo treinador do Chelsea e selecionador dos Países Baixos confessou ainda a admiração pelo jogador que ditou a eliminação nesse jogo, Andrés Iniesta, descrevendo ainda um episódio em que saiu em defesa do atleta.

"Embora o seu golo nos tenha eliminado, Iniesta foi um jogador inacreditável. Falei com ele muitos anos depois num contexto diferente. Ele tinha marcado o golo da vitória na final do Mundial de 2010 entre Espanha e Países Baixos, e vários anos depois foi vaiado num amigável entre os dois países. Naquela época eu era o técnico holandês e a minha reação imediata foi levantar-me e gesticular para a multidão para parar com isso. Depois, recebi uma mensagem do WhatsApp do próprio Iniesta, agradecendo por isso e pelo que eu disse. ele que era uma coisa normal de se fazer. Essas coisas vão além do futebol - é o respeito que existe por alguém como ser humano e também como jogador."