Jhon Cordoba, que marcou 37 golos em 86 jogos em todas as competições com a camisola do Colónia (II Liga da Alemanha) é reforço do Hertha de Berlim.

A transferência do atacante colombiano de 27 anos foi confirmada pelos esta terça-feira. O jogador assinou um contrato de quatro anos. De acordo com relatos dos meios de comunicação alemães, o negócio terá sido feito por 15 milhões de euros.